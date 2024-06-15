Погранслужба Украины фиксирует рост групп уклонистов, пытающийся пересечь границу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

По его словам, пограничники ежедневно фиксируют попытки мужчин незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. «К сожалению, попытки продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц, — приводит его слова агентство УНИАН. — За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет».

Демченко отметил, что группы, которые пытаются одновременно пересечь границу, становятся все более крупными. Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.