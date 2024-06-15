Подлодку ВМС США в территориальные воды Кубы не приглашали – МИД республики

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Кубы было осведомлено о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в территориальных водах страны, однако настаивает, что такие визиты должны проходить по приглашению. Об этом заявил замглавы МИД республики Карлос Фернандес де Коссио Домингес.

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее», — отметил дипломат. Его слова в пятницу приводит портал Cubadebate. «Но очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы», — добавил он.