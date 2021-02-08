Более половины россиян считают убедительным фильм про дворец в Геленджике - СМИ
14:32 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Больше половины россиян считают убедительным фильм про дворец Путина в Геленджике. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Левада Центром (организация признана в РФ иностранным агентом). 17% из тех, кто посмотрел фильм говорят, что это правда, 38% «похоже на правду».
Треть посмотревших расследование полагают, что содержание – неправда. Такой точки зрения в большинстве своем придерживаются люди 55 лет и старше.
Почти треть участников опроса, 29%, полагают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при Путине страна стала жить лучше. Эхо Москвы
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