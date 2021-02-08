0
0
206
НОВОСТИ

Более половины россиян считают убедительным фильм про дворец в Геленджике - СМИ

14:32 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Больше половины россиян считают убедительным фильм про дворец Путина в Геленджике. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Левада Центром (организация признана в РФ иностранным агентом). 17% из тех, кто посмотрел фильм говорят, что это правда, 38% «похоже на правду».

Треть посмотревших расследование полагают, что содержание – неправда. Такой точки зрения в большинстве своем придерживаются люди 55 лет и старше.

Почти треть участников опроса, 29%, полагают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при Путине страна стала жить лучше.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 08.02.2021
Разведка Норвегии считает, что спецслужбы РФ и КНР являются наибольшей угрозой для страны
0
0
15:32 08.02.2021
В Латвии на год ограничили трансляцию телеканала «Россия-РТР»
0
71
15:12 08.02.2021
Доходы РФ от экспорта нефти в 2020 г. упали на 41% - ФТС
0
109
15:00 08.02.2021
Глухонемому петербуржцу посоветовали оспорить штраф за скандирование лозунгов
0
125
14:12 08.02.2021
Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива
0
241
14:00 08.02.2021
Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков - Песков
0
231
13:32 08.02.2021
Опрос выявил желаемый размер накоплений к пенсии у россиян
0
249
13:20 08.02.2021
В Госдуме высказались против квот на число домашних животных
0
229
13:05 08.02.2021
Злостных неплательщиков по займам стало больше на 2,4 млн
0
251
13:00 08.02.2021
Число пересечений финско-российской границы в январе снизилось более чем на 90%
0
244

Возврат к списку