Более половины россиян считают, что российская наука отстает от мировой - опрос
17:32 08.02.2021
ВЦИОМ представил данные опроса, посвященные Дню российской науки.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Согласно указу президента России, 2021 год объявлен Годом науки и технологий. ВЦИОМ спросил россиян о развитии и достижениях отечественной науки.
Самый популярный ответ среди россиян — борьба с коронавирусом и разработка вакцины (16%). Второй по частоте ответ — военные разработки/ВПК/новая техника (10%). Тройку самых частых ответов россиян замыкает разработка новых видов лекарств и вакцин (8%).
Мировая наука сейчас на подъеме — считают 44% россиян (48% в 2018 г.). Треть опрошенных полагают, что в застое (31% vs 28% в 2018 г). В 1,5 выросла доля тех, кто заявил о спаде современной мировой науки (14% vs 8% в 2018 г.).
По мнению трети россиян, российская наука с разной степенью опережает развитие мировой науки (31% vs 26% 2018 г.), однако более половины наших соотечественников считают, что она скорее находится в позиции отстающего: 34% опрошенных полагают, что она немного отстает от мировой, 21% — значительно (vs 15% в 2018 г).
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