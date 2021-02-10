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Второй процесс импичмента Трампа начался в Сенате Конгресса США

22:55 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США начал во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Процесс начался с голосования по вопросу о формате процедуры самого разбирательства. Соответствующую резолюцию поддержали 89 сенаторов, 11 выступили против.

Теперь законодатели перейдут к обсуждению конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-хозяина Белого дома.

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