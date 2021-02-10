Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сказала она.