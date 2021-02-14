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НОВОСТИ

В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке

11:05 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", - отметил Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

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