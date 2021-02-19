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Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира, обойдя Маска - Bloomberg

13:20 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX. Такие оценки представило агентство Блумберг.

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на 372 млн долларов, до 191 млрд долларов. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на 4,5 млрд долларов, до 190 млрд долларов. Это означает, что Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством Блумберг рейтинге богатейших людей мира, а Маск - второе.

На третьей позиции в списке сейчас основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 137 млрд долларов.

Маск занял первое в указанном рейтинге 7 января текущего года, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 млрд долларов, Маска - в 188,5 млрд долларов. Прежде Безос примерно в течение трех лет являлся богатейшим человеком в мире, согласно оценкам Блумберг.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск).

Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас превышает 760 млрд долларов.

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