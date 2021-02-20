Америка не раскрывает суть переговоров с ЕС по "Северному потоку -2"
23:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США не раскрывают суть своих переговоров с ЕС относительно проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в пятницу во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения", - сказал он. При этом он повторил, что США считают "Северный поток - 2" "плохой сделкой" для Европы.
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