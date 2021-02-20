При обрушении на Норильской обогатительной фабрике погиб человек, шансы найти живыми еще двоих - минимальны
08:30 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из находившихся под завалами после обрушения на Норильской обогатительной фабрике обнаружен мертвым. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
"Нашли тело одного погибшего", - сообщил представитель ведомства.
Шансы найти живыми двух человек, которые находятся под завалами после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, минимальны. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
"Работы на месте обрушения продолжаются. [Шансы] найти живыми людей, которые оказались под завалами, минимальны", - сказал собеседник агентства.
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