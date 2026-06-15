США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана — Axios
09:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители администрации США опровергли появившуюся в иранских медиа информацию о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — привел он слова собеседника в социальной сети X. По его словам, этого не может произойти до начала 60-дневного периода переговоров.
Агентство Mehr со ссылкой на источники сообщало, что иранские активы на сумму около $12 млрд будут разблокированы до начала финальной стадии переговоров.
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