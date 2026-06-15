0
0
420
НОВОСТИ

США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана — Axios

09:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители администрации США опровергли появившуюся в иранских медиа информацию о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — привел он слова собеседника в социальной сети X. По его словам, этого не может произойти до начала 60-дневного периода переговоров.

Агентство Mehr со ссылкой на источники сообщало, что иранские активы на сумму около $12 млрд будут разблокированы до начала финальной стадии переговоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 15.06.2026
Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
0
55
16:12 15.06.2026
Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог
0
109
16:00 15.06.2026
Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ
0
127
15:57 15.06.2026
Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины
0
117
15:33 15.06.2026
Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится
0
175
15:32 15.06.2026
Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы
0
187
15:15 15.06.2026
Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%
0
197
15:12 15.06.2026
США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер
0
221
15:00 15.06.2026
ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана
0
212
14:32 15.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО
0
237

Возврат к списку