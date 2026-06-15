Собянин: Школу будущего построят на Новорогожской улице в Таганском районе

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В Москве в Таганском районе появится новая школа – ее архитектурная концепция утверждена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, здание возведут на Новорогожской улице.

«Оно будет окружено жилой застройкой и должно стать новой архитектурной доминантой квартала. Фасад выполнят в виде своеобразного пазла из разноформатных элементов с интегрированными оконными проемами», — отметил градоначальник.

Как отмечает мэр, центром школы будет многосветное пространство, объединяющее вестибюль, видовые зоны отдыха, обеденный зал, медиатеку открытого доступа, а также амфитеатр, расположенный на нескольких уровнях. Это пространство будет визуально связано с малым атриумом начальной школы. Это позволит объединить все учебные зоны в цельную композицию.

В новостройке оснастят учебные кабинеты, создадут лабораторно-исследовательский комплекс для естествознания, мастерские, универсальная студия для занятий хореографией и спортивные залы. Рядом со школой будут созданы зоны для активного и тихого отдыха, а также площадка для проведения школьных мероприятий. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и завершится в 2028 году.

Отметим, что в Москве идет процесс модернизации школ – старые здания капитально ремонтируют и дополняют новыми корпусами. В обновленных школах создают кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В частности, в учебных заведениях, реконструированных по программе «Моя школа» в 2026 году, установят больше 4000 единиц оборудования, которое поможет наглядно и доступно изучать принципы физики, механики, программирования, моделирования и электромеханики. Например, школьники, увлекающиеся инженерией, смогут использовать станки лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры и сканеры, чтобы создавать и печатать объемные модели — скелеты животных, человеческие органы, шестеренки, макеты зданий. Дети, изучающие программирование роботов, смогут использовать мини-роботов в виде божьих коровок, большие робототехнические наборы для сборки мобильных и механических моделей, в том числе конвейерных линий.