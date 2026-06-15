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Кишинев реализует украинский сценарий с Молдавской православной церковью — Додон

10:20 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду реализует в отношении Молдавской православной церкви сценарий даже жестче, чем на Украине, чтобы активизировать объединение республики с Румынией. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Мы видим частично украинский сценарий, но нужно понимать, что Молдавская православная церковь, которая является частью Русской православной церкви, является гарантом государственности нашей страны. То есть одна из основ нашей государственности молдавской — это наша вера, молдавская митрополия. Что делает Майя Санду последний год? Для достижения некоторых целей и [цели] по объединению с Румынией нужно уменьшить роль молдавской митрополии», — сказал он.

«Через суд пытаются аннулировать определенные договоры на церкви для того, чтобы потом смогли как-то их передать Румынии. Пока что они немножко остановились, но буквально на днях, через несколько дней, должно быть решение суда по этим вопросам. Поэтому эта проблема есть, и это не столько украинский сценарий, сколько более жесткий [сценарий] по ликвидации молдавской государственности», — добавил Додон.

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