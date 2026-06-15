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Стармер не увеличит инвестиции в оборону, несмотря на отставки — Telegraph

10:05 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Великобритании получит дополнительные инвестиции в размере 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18 млрд) на предстоящие три года, и эта сумма не будет увеличена, несмотря на недавние отставки в ведомстве. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили, его заместитель и два помощника ушли в отставку. Они пояснили свое решение недостаточными, с их точки зрения, инвестициями в оборону страны. Сменивший Хили на посту главы Минобороны Дэн Джарвис пообещал обеспечить британских военных всем необходимым. Однако два источника The Daily Telegraph сообщили, что финансирование не будет увеличено сверх того, что было согласовано с Хили и в конечном счете спровоцировало его отставку.

При этом изначально СМИ писали об инвестициях в размере 18 млрд фунтов, указывая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем требуется.

Газета The Times указывала ранее, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит 28 млрд фунтов. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс не исключила увеличения налогов для финансирования роста оборонных расходов.

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