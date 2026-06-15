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Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель

10:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 10 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:01 мск, стоимость Brent снижалась на 3,79%, до $83,51 за баррель.

К 01:10 мск Brent торгуется на уровне $83,84 за баррель (-3,41%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года дешевеет на 3,97% — до $80,94 за баррель.

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