Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель
10:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 10 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:01 мск, стоимость Brent снижалась на 3,79%, до $83,51 за баррель.
К 01:10 мск Brent торгуется на уровне $83,84 за баррель (-3,41%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года дешевеет на 3,97% — до $80,94 за баррель.
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