Названы дата и место подписания соглашения между США и Ираном

01:08 Источник: Интерфакс

Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии", - написал он в ночь на понедельник в соцсети X.

Пакистан выступает посредником на переговорах США и Ирана.