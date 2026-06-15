Названы дата и место подписания соглашения между США и Ираном
01:08 15.06.2026 Источник: Интерфакс
Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф.
"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии", - написал он в ночь на понедельник в соцсети X.
Пакистан выступает посредником на переговорах США и Ирана.
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