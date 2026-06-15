0
0
505
НОВОСТИ

Трамп объявил о сделке с Ираном и снятии морской блокады

01:06 15.06.2026 Источник: Интерфакс

Американская морская блокада Ирана завершается, заявил президент США Дональд Трамп. "У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады", - написал он в ночь на понедельник в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп заявил и о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам американского президента, Иран не будет взимать за это пошлины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

01:08 15.06.2026
Названы дата и место подписания соглашения между США и Ираном
0
420
21:00 14.06.2026
Киев готовится к утрате целой агломерации в районе Краматорска – Минобороны РФ
0
587
20:03 14.06.2026
Опубликован текст поздравительной телеграммы Владимира Путина Дональду Трампу
0
668
20:00 14.06.2026
Британские военные задержали танкер SMYRTOS из так называемого «теневого флота» РФ
0
581
19:45 14.06.2026
Минсельхоз Казахстана инициировал временное эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов
0
606
19:15 14.06.2026
Одной из тем телефонного разговора Путина и Трампа была ситуация вокруг Ирана - Ушаков
0
702
19:05 14.06.2026
Уиткофф и Кушнер в скором времени снова посетят Москву - Ушаков
0
613
19:03 14.06.2026
Трамп сообщил Путину, что готов воздействовать на ЕС и Киев по теме украинского конфликта
0
733
18:58 14.06.2026
Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
0
677
18:25 14.06.2026
Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
0
586

Возврат к списку