Трамп допустил, что США могут стать «стражем Ближнего Востока» за 20% доходов региона

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана Вашингтон может либо возобновить военные удары по Тегерану, либо взять на себя роль «стража Ближнего Востока» в обмен на часть доходов региона.

«Если Ирану не удастся достичь окончательного соглашения с Соединенными Штатами, я возобновлю военные атаки или сделаю Соединенные Штаты „стражем Ближнего Востока“ в обмен на 20% доходов региона», — приводит издание слова Трампа.

Как отмечает газета, помощники американского президента ожидают, что новый этап переговоров по иранской ядерной программе начнется в пятницу в Швейцарии.