Трамп допустил, что США могут стать «стражем Ближнего Востока» за 20% доходов региона
09:05 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана Вашингтон может либо возобновить военные удары по Тегерану, либо взять на себя роль «стража Ближнего Востока» в обмен на часть доходов региона.
«Если Ирану не удастся достичь окончательного соглашения с Соединенными Штатами, я возобновлю военные атаки или сделаю Соединенные Штаты „стражем Ближнего Востока“ в обмен на 20% доходов региона», — приводит издание слова Трампа.
Как отмечает газета, помощники американского президента ожидают, что новый этап переговоров по иранской ядерной программе начнется в пятницу в Швейцарии.
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