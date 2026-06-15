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Три человека погибли, еще трое пострадали из-за атаки БПЛА на Тулу

09:20 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотники атаковали жилой сектор Тулы. По предварительным данным, погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», — проинформировал он.

Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают оперативные службы и представители власти, в правительстве развернута работа оперштаба.

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