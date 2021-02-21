Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%
11:20 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые 1 602 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 967 834 инфицированных, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 623 заболевших.
За сутки от инфекции умерли 52 пациента, всего с начала пандемии зарегистрирован 14 741 летальный исход.
НОВОСТИ
- 11:05 21.02.2021
- Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета
- 11:00 21.02.2021
- Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
- 10:30 21.02.2021
- Тихановская: У нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими
- 10:21 21.02.2021
- США продолжают лидировать по числу смертей от COVID-19
- 09:50 21.02.2021
- "Событие Лашамп" могло повлиять на вымирание неандертальцев - ученые
- 09:30 21.02.2021
- Облачную и довольно теплую погоду предсказывают синоптики на 21 февраля в Москве
- 09:15 21.02.2021
- Загрязнение воздуха в Пекине превысило допустимые значения в 6 раз
- 09:00 21.02.2021
- "Спутник V" начали применять в Черногории
- 21:00 20.02.2021
- МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа
- 20:30 20.02.2021
- Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать