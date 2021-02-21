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Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%

11:20 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 1 602 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 967 834 инфицированных, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 623 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 52 пациента, всего с начала пандемии зарегистрирован 14 741 летальный исход.

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