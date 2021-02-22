Раньше середины мая туристы в Великобританию поехать не смогут
19:45 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом говорится в представленном правительством страны в понедельник плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
В документе указано, что рабочая группа при правительстве к 12 апреля "представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами [коронавируса], вызывающими озабоченность". "После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - отмечается в тексте плана.
НОВОСТИ
- 19:35 22.02.2021
- Ресурсы Google снимают запрет на политическую рекламу
- 18:43 22.02.2021
- В России создан Координационный центр правительства
- 18:00 22.02.2021
- США выступают за создание договора о запрещении производства расщепляющихся материалов
- 17:02 22.02.2021
- Курс евро пересек отметку в 91 рубль
- 16:30 22.02.2021
- По делу навального ЕС вводит санкции против руководителей ряда силовых структур РФ - СМИ
- 16:05 22.02.2021
- Лукашенко: Осталось из 33 шесть-семь дорожных карт по интеграции с РФ
- 15:50 22.02.2021
- Путин пригласил Лукашенко покататься в Сочи на лыжах
- 14:30 22.02.2021
- Опрос: Против вступления страны в НАТО большинство жителей Молдавии
- 14:20 22.02.2021
- В ДР Конго при вооруженном нападении убит посол Италии
- 14:10 22.02.2021
- Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Петербурге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать