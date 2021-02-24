Трещина на МКС могла расшириться - ЦУП

17:00 Источник: Интерфакс

Трещина в модуле "Звезда", обнаруженная в прошлом году, могла расшириться, считают представители ЦУП.

"Мы предполагаем, что она в этом месте, но может она расширилась дальше от этих мест", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA.

Согласно инструкции, полученной с Земли, космонавт Сергей Рыжиков должен заклеить ряд участков на стенке модуля двойным слоем пластиковых пленок. Таким образом специалисты надеются найти ранее не обнаруженные участки с утечкой воздуха.

По словам Рыжикова, при установке пленок наблюдаются проблемы, на некоторые участки их пока нанести не удается.

Ранее в среду наблюдались проблемы с установкой пленок на предполагаемое место утечки, расположенное под трубой. Из-за труднодоступности наземные специалисты попросили экипаж прекратить операцию и обследовать участок с помощью микроскопа.

Позднее Рыжиков сообщил, что в ходе использования микроскопа в среду ему удалось обнаружить на корпусе ряд дефектов, но, по его словам, это были "не те дефекты, которые мы ищем".

Между тем, как сообщил представитель ЦУП, экипажу во вторник удалось сделать ряд "хороших кадров" с помощью микроскопа, изучением которых сейчас занимается целая "бригада" специалистов.

В "Роскосмосе" в среду сообщили, что экипаж станции накануне "провел изоляцию потенциально возможных мест утечки". Результаты работ, отметили в госкорпорации, будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры.