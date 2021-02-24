Мужчина, угрожавший взорвать гранату в московском метро, задержан

20:49 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош на станции столичного метрополитена "Славянский бульвар" в Москве.

"Мужчина задержан. Его ведут в комнату полиции", - сказал "Интерфаксу" информированный источник. По данным собеседника агентства, при себе у мужчины обнаружен муляж гранаты.