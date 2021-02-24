Мужчина, угрожавший взорвать гранату в московском метро, задержан
20:49 24.02.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош на станции столичного метрополитена "Славянский бульвар" в Москве.
"Мужчина задержан. Его ведут в комнату полиции", - сказал "Интерфаксу" информированный источник. По данным собеседника агентства, при себе у мужчины обнаружен муляж гранаты.
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