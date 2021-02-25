В борьбе с бедностью в РФ есть препятствия, но власти не будут опускать руки - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, не все получается, - сказал он о действиях властей в данной сфере. - Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе". "Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.