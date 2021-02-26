Работу беспилотников АО "Кронштадт" промерил министр обороны РФ
18:25 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министру обороны РФ продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления БЛА", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, представители промышленности продемонстрировали министру комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Иноходец", перспективный скоростной ударный БЛА "Гром", разведывательно-ударный БЛА "Иноходец-РУ" и аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".
Министру продемонстрировали ряд БЛА, находящихся на плановом техобслуживании после боевого применения в Сирии, в частности БЛА "Иноходец".
"Сегодня обсудим состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определим меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил РФ такими летательными аппаратами", - сказал министр на совещании по итогам посещения предприятия.
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