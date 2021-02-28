В Вирджинии одобрен законопроект по легализации марихуаны в рекреационных целях
09:30 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодатели американского штата Вирджиния одобрили в субботу законопроект, предусматривающий легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях с 2024 года. Об этом сообщила газета "Политико".
Палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 голосами, при этом 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил всего один голос - 20 против 19. Как отмечает издание, за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Законопроект удалось принять благодаря тому, что демократы в настоящий момент контролируют обе палаты законодательного органа.
Голосование состоялось после того, как ранее в субботу окончательный текст утвердила согласительная комиссия, состоящая из представителей обеих палат. Теперь документ поступит губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который ранее дал понять, что намерен его подписать.
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