В Вирджинии одобрен законопроект по легализации марихуаны в рекреационных целях

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодатели американского штата Вирджиния одобрили в субботу законопроект, предусматривающий легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях с 2024 года. Об этом сообщила газета "Политико".

Палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 голосами, при этом 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил всего один голос - 20 против 19. Как отмечает издание, за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Законопроект удалось принять благодаря тому, что демократы в настоящий момент контролируют обе палаты законодательного органа.

Голосование состоялось после того, как ранее в субботу окончательный текст утвердила согласительная комиссия, состоящая из представителей обеих палат. Теперь документ поступит губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который ранее дал понять, что намерен его подписать.