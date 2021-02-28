Германский министр рассказала о рисках, если остановить прокладку "Северного потока 2"
12:17 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") будет окончательно остановлено. Об этом заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью, которое опубликовано в воскресенье в немецкой газете "Вельт ам зонтаг".
"Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа, - сказала она. - Нам нужен будет газ и в этом, и в следующем десятилетии". "Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах", - добавила министр.
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