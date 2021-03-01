Силы Тихоокеанского флота на Камчатке подготовились к удару циклона
07:12 01.03.2021 Источник: Интерфакс
Из-за циклона, накрывшего Камчатский край, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) объявлен режим повышенной штормовой готовности, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.
"По данным гидрометеорологического центра, в первых числах марта в юго-западной части Берингова моря шквалистый ветер и сильное волнение моря. Сила ветра в отдельных районах превышает 30 метров в секунду, высота волны в открытом море - 8-10 метров", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому.
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