Турция отправит на Луну беспилотный аппарат

09:32 Источник: Эхо Москвы

Турция объявила о разработке ракеты для полета на Луну. Анкара намерена в 2023 году посадить на спутнике Земли беспилотный аппарат, сообщил министр промышленности и торговли Мустафа Варанк. По его словам, новая национальная космическая программа нацелена на вывод Турции в высшую лигу в космической сфере, передает немецкая медиакомпания «Дойче велле». Эхо Москвы