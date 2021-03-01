Турция отправит на Луну беспилотный аппарат
09:32 01.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Турция объявила о разработке ракеты для полета на Луну. Анкара намерена в 2023 году посадить на спутнике Земли беспилотный аппарат, сообщил министр промышленности и торговли Мустафа Варанк. По его словам, новая национальная космическая программа нацелена на вывод Турции в высшую лигу в космической сфере, передает немецкая медиакомпания «Дойче велле». Эхо Москвы
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