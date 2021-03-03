Россияне недооценивают проблему потери слуха, выяснили социологи

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Несмотря на то, что потеря слуха — самая распространенная сенсорная форма инвалидности в мире, жители России недооценивают значимость этой проблем. Об этом свидетельствуют результаты масштабного всероссийского исследования «Отношение россиян к проблемам нарушения слуха», организованного НКО «Я тебя слышу» накануне Всемирного дня слуха, отмечаемого 3 марта.

По данным проводившего исследования Online Market Intelligence, только 17% респондентов считают проблему потери слуха очень важной. Хотя участники опроса включили глухоту и проблемы со слухом в ТОП-10 факторов здоровья, серьезно снижающих качество жизни, этот пункт занял лишь последнее место рейтинга. В возрастной группе от 55 лет и старше проблемы со слухом есть у 55%. При этом только половина респондентов оценили свой слух как отличный, у 54% респондентов случаи глухоты или нарушений слуха есть среди родственников или знакомых, а 9% имеют такие нарушения сами. Лишь 36% опрошенных вообще никогда не сталкивались с проблемой. Максимальная доля людей, лично столкнувшихся с нарушениями слуха, отмечается в Северо-Западном федеральном округе и Южном федеральном округе (по 11%). По официальным данным, 4% населения Москвы (инвалиды и не инвалиды) имеет различные дефекты слуха и снижение слуха. Это - 416 264 человек.

«Сегодня по всему миру 466 млн человек имеют инвалидизирующую потерю слуха, к 2050 году эта цифра может удвоиться, — говорит учредитель «Я тебя слышу» Алла Маллабиу. — Значительную часть этих случаев можно предотвратить, зная и избегая основных рисков потери или нарушения слуха. Так, 60% зафиксированных сегодня случаев потери слуха у детей вызваны предотвратимыми причинами».

Как отмечают медики, самое рискованное с точки зрения возможных последствий для слуха действие россиян — слишком частое пользование ватными палочками для ушей (57%). Второе про значимости — хождение в наушниках (28%), затем — прослушивание музыки на большой громкости (23%), плавание и ныряние с открытыми ушами (17%).