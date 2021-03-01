Совбез Армении призвал президента страны подписать указ об увольнении начальника Генштаба
13:20 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет безопасности Армении осудил попытки вовлечения вооруженных сил в политические процессы, а также призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совбеза.
"Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ", - отмечается в заявлении.
НОВОСТИ
- 14:00 01.03.2021
- Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана
- 13:32 01.03.2021
- РФ не ждет от США признания "аннексии Крыма", так как никакой аннексии не было - Кремль
- 13:05 01.03.2021
- Послы 27 стран ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального
- 13:00 01.03.2021
- В Кремле не согласны с включением РФ в список "горячих точек" по ценам на продукты
- 12:50 01.03.2021
- Еще более чем на 400 пригородных подмосковных автобусах можно оплатить проезд картой «Тройка»
- 12:32 01.03.2021
- Давление воздуха в одном из отсеков МКС упало в полтора раза
- 12:20 01.03.2021
- Мосгорсуд объяснил, почему не учел требование Страсбургского суда по делу Навального
- 12:05 01.03.2021
- Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
- 12:00 01.03.2021
- Полиция в Мьянме начала стрелять боевыми на акциях против власти военных
- 12:00 01.03.2021
- Почти 70% потребителей в РФ стали экономить в связи с последствиями пандемии - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать