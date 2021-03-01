Совбез Армении призвал президента страны подписать указ об увольнении начальника Генштаба

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет безопасности Армении осудил попытки вовлечения вооруженных сил в политические процессы, а также призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совбеза.

"Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ", - отмечается в заявлении.