Имеющиеся у РФ вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса - Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вакцины от коронавируса эффективно борются с его новыми штаммами, заявил глава государства Владимир Путин.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", - сказал президент в понедельник на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

"Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - подчеркнул Путин.