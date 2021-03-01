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НОВОСТИ

Экс-президент Франции Саркози признан виновным в коррупции и проведет год в тюрьме -ТВ

16:25 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижский суд признал в понедельник бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм из здания парижского Дворца правосудия.

Экс-президент приговорен к 3 годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения.

Проходившие по делу двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

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