Россельхознадзор со 2 марта ограничивает ввоз кормов и кормовых добавок из США
07:58 02.03.2021 Источник: Интерфакс
Россельхознадзор со 2 марта ограничивает поставки кормов и кормовых добавок из США.
Как сообщается в материалах службы, с этой даты запрещается ввоз продукции предприятия Alltech, Inc., в кормовых добавках которого обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты.
Кроме того, Россельхознадзор попросил ветслужбу США приостановить со 2 марта отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами. Это также связано с "неоднократным выявлениям в продукции предприятий США незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию", поясняет ведомство.
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