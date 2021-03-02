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Россельхознадзор со 2 марта ограничивает ввоз кормов и кормовых добавок из США

07:58 02.03.2021 Источник: Интерфакс

Россельхознадзор со 2 марта ограничивает поставки кормов и кормовых добавок из США.

Как сообщается в материалах службы, с этой даты запрещается ввоз продукции предприятия Alltech, Inc., в кормовых добавках которого обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты.

Кроме того, Россельхознадзор попросил ветслужбу США приостановить со 2 марта отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами. Это также связано с "неоднократным выявлениям в продукции предприятий США незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию", поясняет ведомство.

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