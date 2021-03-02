Twitter будет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от коронавируса

08:48 Источник: РОСБАЛТ

Социальная сеть Twitter объявила о том, что будет помечать твиты с недостоверной и вводящей в заблуждение информацией о вакцинах от коронавируса.

Как говорится в заявлении компании, мера будет действовать с сегодняшнего дня. Она станет очередным шагом в ряду усилий соцсети по борьбе с вредоносной ложной информацией, связанной с коронавирусом.

К настоящему моменту Twitter удалил уже более 8,4 тыс. твитов, связанных с «фейками» про коронавирус, и принял меры против 11,5 млн аккаунтов по всему миру. Кроме того соцсеть напомнила о вероятности бессрочной блокировки за многократные нарушения на основании правил компании.