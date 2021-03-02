Несколько десятков школьников Красноярска госпитализировали с пищевым отравлением - Минздрав
13:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 60 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести после массового отравления в школах Красноярска. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
"Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
Позднее стало известно, что количество школьников, предположительно, отравившихся салатами в Красноярске выросло до 91.
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