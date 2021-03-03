Москва заняла первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц - "Ведомости"

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица России занимает первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц с ноября прошлого года. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Cushman&Wakefield.

Как сообщает издание, в ноябре московские отели были заполнены на 39%, в то время как в Стамбуле, который был лидером рейтинга месяцем ранее, этот показатель снизился до 37,3%. В декабре уровень загрузки в Москве поднялся до 43,3%, что более чем в 1,5 раза выше, чем в крупнейшем городе Турции. В первый месяц 2021 г. этот показатель в Москве практически не изменился и составил 43,6%.

Данные отчета Cushman&Wakefield по Москве подтверждают и другие консультанты, а также отельеры. По словам партнера Cushman&Wakefield Марины Усенко, Европа пока не преодолела очередную волну коронавирусной инфекции, что привело к вводу ограничений на перемещение людей и приостановке работы объектов инфраструктуры, включая отели.

Возможность свободного перемещения внутри страны и практически полное снятие ограничений дали московскому гостиничному рынку шанс восстановиться быстрее европейских столиц, уверена руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.