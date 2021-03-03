Бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая - адвокат

08:32 Источник: Эхо Москвы

Лефортовский суд Москвы отказался освободить из СИЗО бывшего специального корреспондента Коммерсанта и Ведомостей Ивана Сафронова. Он останется под стражей как минимум до 7 мая,— рассказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов.

По словам Павлова, предварительное расследование по делу Сафронова может быть завершено к июню-июлю.