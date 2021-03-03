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Бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая - адвокат

08:32 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Лефортовский суд Москвы отказался освободить из СИЗО бывшего специального корреспондента Коммерсанта и Ведомостей Ивана Сафронова. Он останется под стражей как минимум до 7 мая,— рассказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов.

По словам Павлова, предварительное расследование по делу Сафронова может быть завершено к июню-июлю.

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