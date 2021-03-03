Высадку в сугробы пассажиров поезда на Алтае проверит прокуратура
10:32 03.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Прокуратура проверяет высадку в сугробы пассажиров поезда на Алтае. Ведомство изучает видео, на котором показано, как люди по пояс в снегу с чемоданами идут к платформе, передаёт «Интерфакс».
Инцидент произошёл в Новоалтайске. В местном филиале РЖД объяснили, что перрон рассчитан на 8 вагонов, а приехавший поезд Абакан — Москва состоял из 14-ти, поэтому некоторым пассажирам пришлось идти по снегу.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечают, что в таких случаях людей нужно предупреждать заранее и высаживать через другие вагоны. Говорит Москва
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