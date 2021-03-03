Количество долларовых миллиардеров в Китае превысило тысячу - исследование
12:00 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило одну тысячу. По крайней мере, так утверждает один из исследовательских институтов в Шанхае.
Основатель компании «Алибаба» Джек Ма потерял статус богатейшего человека страны и опустился на четвертое место в рейтинге. Эхо Москвы
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