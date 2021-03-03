Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы со стороны ЕС и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", - сказал Песков.

Он добавил, что ответ на эти рестрикции будет наилучшим образом соответствовать российским интересам.