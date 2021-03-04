Первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев - СМИ
09:20 04.03.2021 Источник: РБК
В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев. Об этом сообщили два источника, близкие к ведомству.
По словам одного из собеседников РБК, указ Владимира Путина о назначении был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента. До нового назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Источник также отметил, что временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.
С 2003 года до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет.
НОВОСТИ
- 10:32 04.03.2021
- Перечень услуг на «Госуслугах» могут расширить
- 10:20 04.03.2021
- Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
- 10:05 04.03.2021
- Президент Нигерии приказал стрелять на поражение в бандитов, отказывающихся сдаваться
- 10:00 04.03.2021
- Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний - СП
- 09:32 04.03.2021
- Трампу советуют участвовать в выборах без Пенса - Bloomberg
- 09:05 04.03.2021
- Прототип Starship взорвался через несколько минут после успешной посадки
- 09:00 04.03.2021
- Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области
- 08:54 04.03.2021
- Политолог объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине
- 08:53 04.03.2021
- Хуситы атаковали нефтезавод в саудовской Джидде при помощи беспилотника
- 08:49 04.03.2021
- США пообещали больше не продвигать силой демократию в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать