Первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев - СМИ

09:20 Источник: РБК

В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев. Об этом сообщили два источника, близкие к ведомству.

По словам одного из собеседников РБК, указ Владимира Путина о назначении был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента. До нового назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Источник также отметил, что временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

С 2003 года до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет.