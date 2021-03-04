Церковный суд оставил в силе приговор Кураеву

14:02 Источник: НГ-Online

Как сообщил в своем блоге Андрей Кураев, суд Московской епархии РПЦ 4 марта оставил в силе приговор о лишении его сана протодиакона. Предыдущее решение было оглашено 29 декабря 2020 года, однако до сих пор не утверждено патриархом Московским и всея Руси.



На этот раз Кураев явился на заседание, подготовив аргументы в свою защиту.