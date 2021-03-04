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НОВОСТИ

Церковный суд оставил в силе приговор Кураеву

14:02 04.03.2021 Источник: НГ-Online

Как сообщил в своем блоге Андрей Кураев, суд Московской епархии РПЦ 4 марта оставил в силе приговор о лишении его сана протодиакона. Предыдущее решение было оглашено 29 декабря 2020 года, однако до сих пор не утверждено патриархом Московским и всея Руси.

На этот раз Кураев явился на заседание, подготовив аргументы в свою защиту.

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