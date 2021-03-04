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Отличительным знаком для журналистов на митингах станет зеленый жилет и бейдж - проект

21:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отличительным знаком для журналистов, работающих на митингах, станет надпись Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом неоновом жилете. Об этом говорится в проекте приказа главы Роскомнадзора Андрея Липова, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что редакции СМИ будут изготавливать отличительные знаки самостоятельно по единому образцу.

"Отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии, представляет собой надпись "Пресса", размещенную на бейдже и специальном жилете", - говорится в проекте приказа.

В документе содержится подробное описание бейджа. Он представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 95 на 140 мм из плотной бумаги белого цвета с надписью "Пресса", содержащую идентификационные данные журналиста, редакции СМИ, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора СМИ. Текст на бейдже должен быть черного цвета, печатается машинописным способом на белом фоне.

Надпись "Пресса" также должна быть размещена на жилете неонового зеленого цвета на спине и спереди. Она наносится черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу с кантом черного цвета. Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Кроме того, журналист, работающий на таких мероприятиях, не должен проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, отмечается в проекте приказа.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ.

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