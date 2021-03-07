Из-за операции по обезвреживанию старой авиабомбы в Лионе эвакуированы более 4,5 тыс. человек
14:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бомба, содержащая более 150 кг взрывчатого вещества, обнаружена в ходе работ по строительству студенческого общежития. Саперы заявили, что она может представлять опасность при перевозке, уже после извлечения из нее взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала.
Мэрия разместила жителей в пяти спортивных залах. Помощь и поддержку им оказывают сотрудники международного комитета Красного Креста.
Прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыта ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.
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