В "Геликон-опере" покажут костюмы Андрея Миронова и письмо ему от Де Ниро

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кинопленка "Бриллиантовой руки", письмо Роберта Де Ниро Андрею Миронову, костюмы к театральным постановкам и другие артефакты выставлены в московском театре "Геликон-опера" в рамках экспозиции к 80-летию со дня рождения советского актера. Разные сферы жизни Миронова раскрыты с помощью образных инсталляций, пояснил ТАСС куратор выставки Андрей Райкин в воскресенье на презентации.



"Хотелось уйти от формата скучных, грустных мемориальных выставок, на которых много фотографий, люди постоянно вздыхают, что такой человек был, и вот его нет, и так далее. Так как мы находимся в театре, мы решили активно использовать театральный реквизит, который имеет символическое значение. С его помощью и с помощью мемориальных вещей сделаны образные инсталляции, которые раскрывают значимые сферы жизни Миронова", - отметил Райкин.



