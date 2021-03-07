В "Геликон-опере" покажут костюмы Андрея Миронова и письмо ему от Де Ниро
20:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Хотелось уйти от формата скучных, грустных мемориальных выставок, на которых много фотографий, люди постоянно вздыхают, что такой человек был, и вот его нет, и так далее. Так как мы находимся в театре, мы решили активно использовать театральный реквизит, который имеет символическое значение. С его помощью и с помощью мемориальных вещей сделаны образные инсталляции, которые раскрывают значимые сферы жизни Миронова", - отметил Райкин.
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