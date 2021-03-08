Давление США на Турцию из-за С-400 может иметь обратные последствия - представитель Эрдогана
10:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, "либо будет по- нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях", - приводит агентство высказывание представителя турецкого лидера. По его словам, между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, "однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога". "Почему с США мы не можем поступить так же"? - задался вопросом Калын.
По его словам, Турция может располагать системами "С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО". "Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам, - подчеркнул Калын. - Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь".
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