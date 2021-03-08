Закрытие ресторанов и баров на три недели одобрено парламентом Финляндии
15:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты в 15 регионах страны на три недели, начиная с 9 марта, продавать еду можно будет только навынос. Они продолжат работать в обычном режиме только в четырех регионах, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на так называемом базовом уровне.
В Финляндии с 8 марта объявили локдаун (жесткие карантинные меры), которые продлятся до 28 марта. В рамках вводимых мер на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.
С 1 марта в Финляндии был вновь введен режим чрезвычайного положения. Эта же мера уже применялась весной прошлого года, ЧП в прошлый раз отменили в июне.
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