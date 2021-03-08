Закрытие ресторанов и баров на три недели одобрено парламентом Финляндии

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Финляндии в понедельник одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Решение было принято на заседании в понедельник.



Рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты в 15 регионах страны на три недели, начиная с 9 марта, продавать еду можно будет только навынос. Они продолжат работать в обычном режиме только в четырех регионах, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на так называемом базовом уровне.



В Финляндии с 8 марта объявили локдаун (жесткие карантинные меры), которые продлятся до 28 марта. В рамках вводимых мер на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.



С 1 марта в Финляндии был вновь введен режим чрезвычайного положения. Эта же мера уже применялась весной прошлого года, ЧП в прошлый раз отменили в июне.



