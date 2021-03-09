В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 24 человека, из них 22 - дети

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 20 человек госпитализированы в Махачкале с признаками пищевого отравления, сообщили во вторник ТАСС в Минздраве Дагестана.

"Информация об отравлении 24 жителей г. Махачкалы соответствует действительности, из них 22 - дети. Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале", - сказал собеседник агентства.