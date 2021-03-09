0
0
118
НОВОСТИ

В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 24 человека, из них 22 - дети

10:05 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 20 человек госпитализированы в Махачкале с признаками пищевого отравления, сообщили во вторник ТАСС в Минздраве Дагестана.

"Информация об отравлении 24 жителей г. Махачкалы соответствует действительности, из них 22 - дети. Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 09.03.2021
Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
0
21
11:00 09.03.2021
2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
0
44
10:32 09.03.2021
Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
0
95
10:20 09.03.2021
Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
0
125
10:00 09.03.2021
МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом Олимпийского комитета Белоруссии
0
160
09:32 09.03.2021
Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США
0
169
09:20 09.03.2021
СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
0
233
09:05 09.03.2021
Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью
0
253
09:00 09.03.2021
Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией
0
261
08:55 09.03.2021
Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно
0
206

Возврат к списку