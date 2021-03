В США внучка литовского пособника нацистов выпустила книгу о его преступлениях

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Книга американской журналистки Сильвии Фоти "Внучка нациста: как я узнала, что мой дедушка был военным преступником" (The Nazi's Granddaughter: How I Discovered My Grandfather was a War Criminal) поступила в продажу в США во вторник. Автор, в частности, рассказывает о том, как решилась пролить свет на преступления своего деда Йонаса Норейки (1910-1947), который был пособником нацистов и причастен к массовым убийствам в Литве.

Фоти, которая родилась в Чикаго (штат Иллинойс), отмечает, что в течение продолжительного времени не знала об истинном прошлом Норейки. Как рассказала писательница, ее бабушка "многие годы пела ему лишь дифирамбы", заостряя внимание на деятельности Норейки в качестве участника антисоветского послевоенного подполья. "Хотя я никогда не знала деда, меня учили превозносить его как героя, который защищал Литву", - отмечает американка. "Я была настолько невероятно плохо осведомлена, что постыдные подробности раздавили меня", - пишет она.

Как констатирует Фоти, она обещала написать книгу о Норейке своей находившейся при смерти матери, которая считала его героем. Позже в процессе сбора материала американка выяснила, что в действительности ее дед был причастен к геноциду евреев в Литве, насильственному лишению их собственности и отправке в гетто "тысяч невинных мирных жителей". Писательница выражает удивление в связи с тем, что в Литве многие будто бы не знали об этом. "Или, если они знали, то разыгрывали незнание. Санкционированное государством незнание в родной для моих родителей Литве, где люди предпочли бы, чтобы я делала то же самое", - отмечает она.

Автор подчеркивает, что в последние годы опубликовала в ряде СМИ статьи, в которых рассказывала о преступлениях деда. По словам Фоти, это вызвало не только ликование у тех, кто был "травмирован Холокостом", но и "возмущение у патриотов Литвы". Они, как пишет американка, "убедили себя" в том, что она якобы "является агентом КГБ" и действует в интересах России. Фоти отмечает, что ее материалы вызвали в Литве "скандал национального масштаба".